Antalya'da Düden Çayı'nda Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'da Düden Çayı'nda su teresi toplayan çift, su yüzeyinde otlara takılmış vaziyette gördükleri cismin yaklaştıklarında bir erkeğe ait ceset olduğunu fark etti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5714 Sokak'ta bulunan Düden Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede botla su teresi toplayan karı koca su yüzeyinde bir cisim fark etti. İlk başka su yüzeyinde etrafı otlar ve yosunlarla çevrili cismin ne olduğunu anlayamayan çift, yaklaştıklarında bir insana ait ceset olduğunu fark etti. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildiren çiftin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler yosun ve otlara takılı vaziyetteki bir erkeğe ait olduğu öğrenilen kimliği belirsiz şahsın cesedini çıkarmak için çalışma başlattı.

Üzerinden tespih ve ulaşım kartı çıktı

Karadan ulaşımın mümkün olmadığı noktaya AFAD ekipleri yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan alandan şişme botu taşıyarak ulaşabildi. Botun suya indirilmesinin ardından kimliği belirsiz şahsın cansız bedeni ekipler tarafından botla uygun bir noktadan karaya çıkarıldı. 15 günden uzun süredir suda olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz şahsın cesedi, üzerinde savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Üzerinden sadece bir ulaşım kartı ve tespih çıkan şahsın kimliğinin belirlenmesi için olay yeri inceleme ekibi tarafından parmak izi alındı. Uzun süre suda kalması nedeniyle şiştiği ve çürümek üzere olduğu görülen şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şahsın kimliğinin tespiti içinde çalışma başlatıldı. - ANTALYA