Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Dron ve Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi: 127 Sürücüye 155 Bin TL Ceza

Antalya'da Dron ve Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi: 127 Sürücüye 155 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da jandarma trafik ekipleri, dron ve cayrokopter kullanarak gerçekleştirdiği denetimlerde, 127 sürücüye toplamda 155 bin TL idari yaptırım para cezası uyguladı. Denetimlerin amacı, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları önlemekti.

Antalya'da jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen cayrokopter ve dron destekli denetimlerde 127 sürücüye toplam 155 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından planlanan özel denetim kapsamında meydana gelen trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları önlemek ve sürücülerde algılanan yakalanma riskini artırmak amacıyla, dron ve cayrokopter destekli denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 350 araç kontrol edilirken, emniyet kemeri ve kask takmayan 88 sürücünün yanı sıra 25 sürücüye seyir halinde telefon kullanmaktan, 13 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 1 sürücüye ise makas atarak trafiği tehlikeye sokmaktan cezai işlem uygulandı. Denetimlerde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 127 sürücüye toplam 155 bin TL idare yaptırım para cezası kesildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! O suç artık ön ödeme kapsamında

 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

Karısını kemerle boğdu! Ekipler intihardan vazgeçirmeye çalışıyor

 AB'den Trump uyarısı: Güvenliğimizi güçlendirmeliyiz

Avrupa'da Trump paniği: Buna karşı hazırlıklı olmalıyız
Kartlı ödemelerde yeni nesil yazarkasa zorunluluğu yarın başlıyor

Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

15 Kasım Cuma Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 15 Kasım Cuma Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 KASIM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 14 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 14 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Brawl Stars bakım molası ne zaman biter 2024? 14 Kasım Brawl Stars ne zaman açılacak? Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri! Anadolu Parsı nerede görüldü, Türkiye'de nesli tükendi mi? 13 yaşında ölen AIDS hastası kız çocuğu olayı nedir? 13 yaşındaki kız çocuğu nasıl öldü? ALTIN YÜKSELECEK Mİ? Altın ne zaman yükselecek? 14 Kasım altın piyasasında son durum! Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Galler maç bileti kaç TL? Seren Fosforoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seren Fosforoğlu kaç yaşında, nereli? Seren Fosforoğlu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.