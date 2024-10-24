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Antalya'da Dron Destekli Motosiklet Denetimi: 108 Ceza Kesildi

Antalya'da Dron Destekli Motosiklet Denetimi: 108 Ceza Kesildi
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Antalya'da gerçekleştirilen dron destekli K5 denetimlerinde kural ihlali yapan 108 motosikletliye ceza uygulandı. Denetimlerde motosikletlerin ihlal anları kameralara kaydedildi.

Antalya'da trafikte kural ihlali yapan motosikletlere yönelik dron destekli K5 denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 108 motosikletliye ceza uygulanırken motosikletlerin ihlal anları kameralara yansıdı.

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın talimatıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki motosiklet denetimleri ara vermeden sürdürülüyor. Ekipler Kepez ve Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı güzergahında dron destekli K5 denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde; trafiği tehlikeye düşürecek şerit ihlalleri, şerit değiştirme ihlali, önündeki aracı geçerken kurallara uymama ve kask takmama gibi maddelerden toplam 108 motosikletliye ceza kesildi.

Sürücülerin ihlal anları ise dron kameralarına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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