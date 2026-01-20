Haberler

Antalya'da drift yapan sürücüye sosyal medya paylaşımı sonrası ceza

Antalya'da drift yapan sürücüye sosyal medya paylaşımı sonrası ceza
Kepez ilçesinde drift yaparak sosyal medyada paylaşımlarda bulunan sürücüye idari para cezası verildi ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde drift yaparak görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 'trafik kural ihlallerine' yönelik yürütülen çalışmalarda, Kepez ilçesi Toptancı Hali içerisinde drift yapan ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan araç sürücüsü tespit edildi.

Sürücüye, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" ve "Mevzuata uygunluğu belgelenemeyen ve çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklik" hükümlerinden trafik idari para cezası tanzim edildi.

Şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konulurken, hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

