Antalya'da Drift Yapan Sürücüye 65 Bin TL Ceza

Antalya'da Drift Yapan Sürücüye 65 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Serik ilçesinde drift yapan bir sürücüye 65 bin 69 TL para cezası kesildi ve aracı trafikten men edildi. Jandarma, halkın güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin süreceğini duyurdu.

Antalya'nın Serik ilçesinde drift yapan bir sürücüye 65 bin 69 TL para cezası kesildi, aracı ise trafikten men edildi.

Olay, 2 Haziran Pazartesi günü saat 18.20 sıralarında, Çandır Mahallesi Yaş Sebze ve Meyve Hali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin tehlikeli drift hareketleri yaptığı ihbarı üzerine, jandarma ekiplerince kapsamlı inceleme başlatıldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda sürücünün kimliği tespit edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücüye 65 bin 69 TL tutarında trafik idari para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.

Jandarma yetkilileri, halkın güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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