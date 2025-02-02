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Antalya'da Drift Yapan Araç Sürücüsü Esnafı Tedirgin Ediyor

Antalya'da Drift Yapan Araç Sürücüsü Esnafı Tedirgin Ediyor
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde bir sürücü, sokakta dakikalarca drift yaparken görüntülendi. Esnaf, sık yaşanan bu olaylar nedeniyle araçlarının zarar görmesinden endişe ediyor.

Antalya'da bir araç sürücüsü sanayi sitesinde drift yaparken, araçtan inen arkadaşı o anları cep telefonu ile kaydetti. Esnaf ise sık sık yaşanan drift olayları nedeniyle iş yerlerinin önünde bulunan araçların zarar görmesinden endişelendiklerini belirtti.

Manavgat'ta Sanayi Sitesi içerisinde yaşanan olayda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil dakikalarca drift attı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sanayi sitesindeki iş yerlerinin arasındaki yolda dakikalarca drift yapan araç sürücüsü tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Görüntülerde ayrıca sürücünün drift attığı o anlar, araçtan inen bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildiği görüldü. Manavgat Sanayi Sitesi 2046 sokakta bulunan esnaf, havanın kararmasının ardından bazı araç sürücülerinin iş yerleri arasındaki yolda drift attığını, iş yerlerinin ve dükkanların önünde bulunan müşterilere ait araçların zarar görmesinden korktuklarını dile getirdiler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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