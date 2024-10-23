Antalya'da Drift Ataşına 74 Bin TL Cezası

Antalya'nın Kumluca ilçesinde araç tamircisi, drift atmak istediği araca müşterinin tamir için bıraktığı aracın plakasını takarak drift attı. Jandarma ekiplerince tamirciye 74 bin 500 TL para cezası kesildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kumluca Trafik Jandarması Timlerince, Kumluca ilçesinde yeşil renkli Tofaş marka bir aracın drift yaptığı ancak üzerinde takılı plakanın başka bir araca ait olduğu belirlendi. Durumu araştıran ekipler, plaka sahibi olan vatandaşın aracını kaporta işlemleri için tamirciye bıraktığı, araç tamircisi E.Ş.'nin bu araca tamirhanede bulunan başka bir aracın plakasını takıp araç sahibinden izinsiz olarak trafiğe çıkarak drift yaptığını tespit etti.

E.Ş.'ye 'drift yapmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, güveni kötüye kullanmak, resmi belgede sahtecilik' suçlarından 74 bin 500 TL trafik idari yaptırım para cezası uygulandı, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı.

Olayla ilgili ayrıca E.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA