Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti

Bayram bilançosu hayli ağır! 19 kişi öldü, 2499 kişi yaralandı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
MHP-DEM bayramlaşmasına 'İmamoğlu' atışması damga vurdu

Bayramlaşma ziyaretine İmamoğlu atışması damga vurdu
Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri ortaya çıktı

Antalya'da Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta drift atan sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 46 bin 393 TL ceza kesildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da kavşakta drift atan sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı Güllük Kavşağı'nda 'U' dönüşü yapan sürücü drift attı. O anlar ise KGYS kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce drift atan sürücüye 'Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' maddesinden 46 bin 393 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.