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Antalya'da Drift Atan Kamyonet Sürücüsüne 55 Bin TL Ceza

Antalya'da Drift Atan Kamyonet Sürücüsüne 55 Bin TL Ceza
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Alanya'da drift atarak trafiği tehlikeye sokan kamyonet sürücüsüne toplamda 55 bin 659 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, kamyonet trafikten men edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dirift atan kamyonet sürücüsüne 55 bin TL para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Kargıcak Mahallesi'nde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne drift atmaktan 46 bin 392 TL, yetersiz sürücü belgesiz sertifika ile araba kullanmaktan 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 55 bin 659 TL para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün geçici el konulurken, kamyonet ise trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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