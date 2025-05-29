Antalya'da Dolu Yağışı Akseki-Seydişehir Karayolunu Etkiledi

Antalya'da Dolu Yağışı Akseki-Seydişehir Karayolunu Etkiledi
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Antalya'nın Akseki-Seydişehir karayolunda etkili olan dolu yağışı, Alacabel bölgesinde kar manzaralarını andıran görüntülere neden oldu. Ekipler, biriken doluları temizlemek için küreme çalışması yaptı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda dolu yağışı etkili oldu, Alacabel'de kar görüntülerini aratmayan manzara ortaya çıktı. Ekipler küreme çalışması yaptı.

1860 metre rakımlı Alacabel'de saat 13.00 sıralarında etkili olan dolu yağışı, Seydişehir istikameti boyunca 3 kilometrelik alanda saat 14.00'e kadar devam etti. Akseki-Seydişehir karayolunda 15 santimetreyi bulan dolu, kar görüntülerini aratmadı. Karla mücadele ekibi, yolda biriken doluları bir saatlik çalışmayla temizledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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