Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

 Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı

 Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü
Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü

Antalya'da Dolandırıcılık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı

Antalya'da Dolandırıcılık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kendisini polis veya savcı olarak tanıtan T.E. adlı şüpheli, dolandırıcılık suçlamasıyla yakalanarak tutuklandı. Şüpheli, çeşitli mağdurlardan para ve ziynet eşyası alırken polisin operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Antalya'da kendisini polis veya savcı olarak tanıtan şüpheli, polisin operasyonuyla suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Kendisini polis veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran T.E. adlı şüpheli yakalandı. Şüpheli, ilk olarak Z.Ş. isimli mağduru baskı altına alarak 250 bin TL değerindeki ziynet eşyasını ve bir miktar parasını ele geçirdi. Aynı yöntemle E.D. isimli başka bir mağdurdan da ziynet eşyası ve para almaya çalıştığı sırada, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Operasyonda, şüpheli şahsın dolandırıcılıkta kullandığı cep telefonu ve sim kartına el konuldu. Adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'ye yalnız gelen turist, taksi şoförünü yemeğe çıkardı
img

Ölümlü kazaya karışan ehliyetsiz polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
img

Hande'den ünlü oyuncunun dekoltesine eleştiri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Salı hangi diziler var? 3 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir? Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.