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Antalya'da Dolandırıcılık Skandalı: Polis-Savcı Kılığına Giren Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Dolandırıcılık Skandalı: Polis-Savcı Kılığına Giren Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'da kendisini polis veya savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı, bir vatandaşı FETÖ terör örgütü bahanesiyle baskı altına alarak büyük miktarda para almayı başardı. Şüpheli, yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da telefonla aradığı kişiye kendisini polis/savcı olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek baskı altına alıp dolandıran 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre emniyet müdürlüğü birimlerine müracaatta bulunan R.E. isimli şahıs telefonda kendisini polis/savcı olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek baskı altına alıp yönlendirmeleri sonucunda 170 Bin TL para havalesi yaptığı ve 24 bin 500 Amerikan Dolarını ikametine gelen şahsa elden verdiğini beyan ederek şikayetçi oldu. Şüphelinin şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda kamera kaydı incelenip olayın şüphelisi olduğu tespit edilen R.H. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliden elde edilen cep telefonu ve sim kartına el konulurken yakalanan R.H. 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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