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Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'da yaşlı vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı. 70 yaş üzerindeki bireylere kamu görevlisi kimliğiyle ulaşarak 21.5 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Antalya'da özellikle 70 yaş üzerindeki vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 4 kişiyi toplam 21 milyon 518 bin lira değerinde maddi menfaat sağlayan 5 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle 70 yaş üzerindeki vatandaşları telefonla arayıp kendilerinin, MİT mensubu, hakim, savcı, emniyet ve jandarma görevlisi olduğunu söyleyerek "Kimliğiniz bir olayda kullanıldı, adınız terör örgütüne karıştı" gibi ifadelerle baskı altına altına alan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 4 vatandaşı dolandırarak toplam 21 milyon 518 bin Türk lirası değerinde maddi menfaat sağladığı tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda; 12 bin 500 dolar, 7 adet altın bilezik, şüphelilere ait cep telefonlarına ve sim kartlarına el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıstan 4'ü 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Politika Güvenlik 3-sayfa antalya Ekonomi Kamu Suç

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