Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Antalya'da kendini savcı, polis ve MİT görevlisi olarak tanıtarak 1 milyon 736 Bin TL'lik vurgun yapan 4 kişi yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da, G.V. isimli şahsın kendini polis, savcı ve MİT görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından arandığını ve sahte altın satılması olayına karıştığını söyleyerek baskı altında yönlendirmelerle, 336 bin TL'yi bir şahsın hesabına attığını, 1 milyon 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parayı da kendini polis olarak tanıtan bir şahsa elden verdiğini, toplam zararının ise 1 milyon 736 bin TL olduğunu belirterek şikayetçi olması üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri olduğu tespit edilen B.Ç., M.Ş.T., R.T. ile A.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerden elde edilen 6 adet cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA