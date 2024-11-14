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Antalya'da Dolandırıcılık Mağduru, Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Dolandırıcılık Mağduru, Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'da telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, mağdurdan yaklaşık 200 bin TL değerinde ziynet eşyası alarak tutuklandı. Yapılan operasyonda mağdurun altın eşyaları geri teslim edildi.

Antalya'da telefonda kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Antalya'da ikamet eden S.D. isimli şahıs, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, 'kimliğinin terör eyleminde kullanıldığını' söyleyerek S.B. isimli müştekiyi baskı altına aldı. S.B.'nin yaklaşık 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını elden teslim alan S.D. isimli şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube birimince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Yapılan aramada müşteki S.B.'ye ait; 5 adet altın yüzük, 4 adet farklı gramajlarda altın bilezik, 2 adet kolye, 2 adet kolye ucu, 2 adet bileklik, 3 tek küpe ve 10 gram kesme altın olmak üzere toplam 60 gram altına el konularak müşteki S.B.'ye teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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