Antalya'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Muz Serasına Girdi

Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle yoldan çıkarak yol kenarındaki muz serasına girdi. Yaralanan sürücü hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Serik ilçesi Eminceler Mahallesi Belek turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ü. idaresindeki 07 AC 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 3 metre derinlikte bulunan muz serasına çarptı ve burada asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sinan Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA