Antalya'da Direğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Antalya'da Direğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza, Salkımevler Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Salkımevler Mahallesi 3501 Sokak'ta Ulukapı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulukapı istikametinden Remzi Güven Caddesi yönüne seyir halinde olan Arzu K. idaresindeki 07 EA 418 plakalı otomobil, kavşağa yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımdan çıkarak yol kenarındaki çalılıklara girdi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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