Antalya'da Devlet Hastanesi Otoparkında Otomobil Yangını

Antalya'da Devlet Hastanesi Otoparkında Otomobil Yangını
Antalya'nın Serik ilçesindeki devlet hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın kontrol altına alındı fakat araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, devlet hastanesi otoparkında bir otomobilde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Merkez Mahallesi, devlet hastanesi otoparkında meydana gelen olayda park halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 48 ADR 462 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Dumanları fark eden hastane çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti ve durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta çıkan yangını söndürürken, motor kısmı tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

