Antalya'da Devlet Hastanesi Otoparkında Otomobil Yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde, devlet hastanesi otoparkında bir otomobilde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Merkez Mahallesi, devlet hastanesi otoparkında meydana gelen olayda park halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 48 ADR 462 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Dumanları fark eden hastane çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti ve durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta çıkan yangını söndürürken, motor kısmı tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA