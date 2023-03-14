Antalya'da depremzede aileleri ağlatan kaza

Hatay'dan gelen depremzede aile, Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aile fertlerini ağlatan kaza anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Manavgat- Antalya D-400 karayolunda dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Rabia Sultan Tepe'nin kullandığı 07 LRT 44 plakalı otomobil kavşağa geldiğinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdığı anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun girişinde park halindeki otomobillere çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada, otomobilin yanı sıra park halindeki 2 kamyonette de büyük çapta maddi hasar oluşurken, kaza sırasında kamyonette oturmakta olan Levent Şahin ile otomobil sürücüsü Rabia Sultan Tepe ve otomobilde yolcu olarak bulunan Verda Gül Tepe hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Depremden kurtuldular ölümden döndüler

Kaza sırasında otomobilin çarptığı kamyonetle deprem sonrası Hatay'dan gelen ailelerin çimlerin üzerinde oturup yemek yedikleri, otomobilin hemen yanlarından geçerek kamyonetlere çarptığı bildirildi. Depremzedelerin panik halinde kaçmaları, kamyonette otururken çarpmanın şiddetiyle düşerek hafif yaralanan depremzede, otomobilin D-400'den gelen araçla karşılaşması ve kontrolü kaybetmesi, akaryakıt istasyonundakilerin kaza anındaki paniği güvenlik kamerasına takıldı.

"Bizi ezip geçiyordu"

Kazanın ardından depremzedelerin yaşadığı korkuyu uzun süre üzerlerinden atamadıkları gözlendi. Depremzede kadın, depremin ardından Manavgat'a geldiklerini belirterek, "Domates ekmek karnımızı doyururken bu araba bizim yanımızdan geçip, arabalarımızı biçti. Ölümden döndük" diye konuştu. - ANTALYA