Antalya'da Depo Yangını: Bir İtfaiye Eri Yaralandı

Antalya'da bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir itfaiye eri bacağından yaralandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokakta gıda ürünleri dağıtımı yapan bir firmaya ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirine bitişik konumdaki 3 depodan birinden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kilitli deponun kepenklerini kırarak yangına müdahale etti. Çok sayıda plastik bal kovalarının bulunduğu depodaki yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangına müdahalesi sırasında bir itfaiye eri bacağına düşen bir cisim nedeniyle yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elektrik aksamında çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

Yanık kokusunu eşi haber verdi

Deponun yanındaki evde eşinin arkadaşına geldiğini belirten Mehmet Toğuç, "Beni aradılar koku geldiğini, yangın olduğunu söylediler. Ben de 112'yi aradım. İtfaiye gelip müdahale etti. Ama bir itfaiyeci düşmüş, ayağı incinmiş sanırım. Geçmiş olsun. Depoda bal var herhalde. Bayağı bir duman çıktı" dedi. - ANTALYA