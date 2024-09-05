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Antalya'da Denize Giren Kişi Kayboldu

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denize giren bir kişi geri dönmedi. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri uzun süren arama çalışmalarında kişiye ulaşamadı.

Antalya'da denize giren bir kişinin geri dönmediği ihbarı polisi alarma geçirdi. Denizde ve karada uzun süren arama çalışmalarında şahsa ulaşılamazken geriye denize girdiği noktada çıkardığı ayakkabı ve çorabı kaldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Sahilde oturan vatandaşlar akşam saatlerinde denize giren bir kişinin aradan uzun zaman geçmesine rağmen geri dönmediğini fark etmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na ait botlar sevk edildi. Ekiplerinde şahsın en son görüldüğü noktanın açığında aramalarını sürdürürken, polis ekipleri ve bekçilerde karadan şahsa ulaşmaya çalıştı. Görgü tanıkları 30-35 yaşlarındaki erkek şahsın 20.45 civarında sahile gelerek denize girdiğini ve bir daha geri dönmediğini belirtti.

"Denize girdi, bir daha geri dönmedi"

Ailesiyle birlikte Konyaaltı sahilinde bulunduğu belirtilen şahsı son görenlerden Özcan Ordu isimli vatandaş, "Burada oturuyorduk. Saat 20.45 sıralarında bir vatandaş geldi. Üzerinde siyah bir şort ve ayakkabıları vardı. Ayakkabılarını çıkartarak denize girdi. İleriye doğru baya bir açıldı, ipleri geçti. Ondan sonra geri gelmedi. Saat 19.00'dar beri buradayım ben halada geri gelmedi. Arama kurtarma çalışmaları başladı. 20.35 civarı denize girdi, ortalama 4 saate yakındır kayıp" ifadelerini kullandı.

Uzun süre denizde ve karada arama yapan ekipler her hangi bir ize ulaşamazken, şahıstan geriye denize girdiği noktada çıkardığı ayakkabısı ve çorabı kaldı.

Polis ekiplerinin kayıplara karışan şahsı araştırma çalışması sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Konyaaltı 3-sayfa antalya Güncel Yaşam Polis

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