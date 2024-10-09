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Antalya'da Denize Atlarken Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Denize Atlarken Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde denize atlayarak ağır yaralanan 24 yaşındaki oto tamircisi Yunus Gürdal, tedavi sürecinin sonunda yaşam savaşını kaybetti. Olay, denizin sığ olduğunu fark etmeden yapılan atlayış sonucunda meydana geldi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ahşap iskeleden denize atlayıp kuma çakılarak ağır yaralanan 24 yaşındaki oto tamircisi genç, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 7 Eylül Cumartesi günü Mavikent Mahallesi Karaöz sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerini kapattıktan sonra 3 arkadaşı ile birlikte Mavikent Karaöz sahiline giden Yunus Gürdal, iddiaya göre sahilde bulunan ahşap iskeleden denize atladı. Denizin sığ olduğunu fark edemeyen Yunus Gürdal, baş aşağı denize atlayınca kumlara çakıldı. Arkadaşları, Yunus'un uzun süre denizden çıkmadığı fark ederek suya dalıp arkadaşını çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından Gürdal, sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine götürüldü. Boynunda 3 ayrı kırık olduğu ve ciğerlerine kum kaçtığı tespit edilen Güral, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ciğerlerinden ameliyat olan Yunus Gürdal, yaklaşık bir aydan beri tedavi gördüğü hastanede önceki gün tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.

Ailesinin Kumluca ilçesinde seracılık yaptığı belirtilen Yunus Gürdal'ın cenazesi, Isparta'nın Sütçüler ilçesi Bucakdere köyünde toprağa verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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