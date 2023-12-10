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Antalya'da Denizde Hareketsiz Bulunan Şahıs Hayatta Tutuldu

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Antalya'da deniz üzerinde hareketsiz bulunan bir şahsı hayatta tutmak için polis ve sağlık görevlileri büyük çaba sarf etti. Şahıs, polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da deniz üzerinde hareketsiz bulunan şahsı hayatta tutmak için polis ve sağlık görevlileri canla başla mücadele etti. Polis ekiplerinin kalp masajı yapmak için sıraya girdiği şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi'nde falezlerin denizle buluştuğu noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, su üzerinde hareketsiz biri olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden deniz polisi ekibi, şahsı bota alarak Yat Limanı'na getirdi. Polis ekipleri şahsı hayatta tutmak için önce bot üzerinde, ardından ise karada uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan incelemede şahsın 38 yaşındaki Muhitin Demir olduğu belirlendi. Bottan karaya çıkarılan şahıs, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Bu sırada polisler koşturarak sağlık ekiplerine tıbbı malzeme taşıdı. Polis ve sağlık ekipleri Demir'i hayatta tutmak için adeta canla başla mücadele ederek kalp masajı yapmak için sıraya girdi.

Şahsın üzerinde bulunan bot sayesinde su üzerinde kaldığı öğrenildi. Yat Limanı'nda yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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