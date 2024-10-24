Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Denetimler Sırasında 168 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Denetimler Sırasında 168 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yapılan denetimlerde 2 bin 390 şahıs yakalanırken, bunlardan 168'i tutuklandı. Denetimlerde 40 araç, 50 tabanca ve birçok hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Antalya'da son 1 haftada denetimlerde yakalanan 2 bin 390 şahıstan 168'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günübirlik konaklama yerleri, kiralık araç firmaları ve aranan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde, 58 geçici konaklama yeri ve 38 kiralık araç firması denetledi, 7 işletmeye ve 1 firmaya cezai işlem uyguladı.

Denetimler kapsamında 218 bin 943 şahıs hakkında sorgulama gerçekleştirilirken, 945'i aranan şahıs olmak üzere toplam 2 bin 390 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 168 şahıs tutuklandı.

Yine denetimler kapsamında 40 bin 209 araç ve motosiklet incelendi ve çalıntı, hacizli, yakalamalı 40 araç yakalanırken, 50 tabanca, 18 tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 692 fişek, 3 kesici alet, 170 bin değerinde ziynet eşyası, 3 bisiklet/elektrikli bisiklet, 300 dolar, 320 Euro, il yaklaşık 8 bin TL değerinde muhtelif hırsızlık malzemesi ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hırsızlık Güvenlik Politika 3-sayfa antalya Hukuk Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçti

 Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

 Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu

Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu
TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu akşam dizi var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! İnci Taneleri neden yok? 24 Ekim İnci Taneleri günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri yok mu? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın Karadut CANLI İzle! Karadut 6. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM İzle İnci Taneleri CANLI izle! 24 Ekim İnci Taneleri 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Galatasaray Manchester United'i yendi mi? Geçen seneki Galatasaray Manchester United maç skorları ne? Fenerbahçe Manchester United hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne? Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)? Siyah Kalp CANLI izle! 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp 7. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.