Antalya'da dehşet: Cinnet getiren baba 2 çocuğunu ve eşini öldürüp intihara teşebbüs etti - Haberler

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Antalya'da dehşet: Cinnet getiren baba 2 çocuğunu ve eşini öldürüp intihara teşebbüs etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da dehşet: Cinnet getiren baba 2 çocuğunu ve eşini öldürüp intihara teşebbüs etti Cinnet getiren babaları tarafından öldürülen iki kardeşin cenazeleri evden alındı Çocuklar olay yerinde, eşi hastane yolunda hayatını kaybetti Antalya'nın Serik ilçesinde cinnet getiren babanın av...

Antalya'da dehşet: Cinnet getiren baba 2 çocuğunu ve eşini öldürüp intihara teşebbüs etti

Cinnet getiren babaları tarafından öldürülen iki kardeşin cenazeleri evden alındı

Çocuklar olay yerinde, eşi hastane yolunda hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde cinnet getiren babanın av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü 3 yaşındaki ve 7 aylık iki çocuğun cenazeleri evden alındı. Hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden annenin cenazesi morga kaldırılırken olay sonrası aynı tüfekle intihara teşebbüs eden babanın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, Serik İlçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Muti(25), cinnet getiren evde bulunan av tüfeği ile 3 yaşındaki kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata ve eşi Selda Muti'ye ateş etti ardından aynı tüfekle kendini vurarak intihar etmek istedi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı olan anne Selda Muti ve baba Onur Muti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Selda Muti'de yolda hayatını kaybederken Onur Muti Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Onur Muti'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Evden iki av tüfeği çıkarken olay yerinde Jandarma ekipleri ve Savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından 3 yaşındaki Beyhan Su ve 7 aylık kardeşi Ata'nın cenazeleri aynı tabuta evden alındı. Onur Muti'nin bölgedeki bir mermer ocağında usta olarak görev yaptığı, eşi Selda Muti'nin ise ev hanımı olduğu öğrenildi. Evde bulunan iki av tüfeği ise jandarma tarafından el incelenmek üzere el konuldu.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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