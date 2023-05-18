Antalya'da darbedilen kişinin ölümüne sebep olan zanlılar yargılanıyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, darbederek yol ortasında bıraktıkları kişinin üzerinden otomobil geçmesi sonucu ölümüne sebebiyet verdikleri iddiasıyla tutuklanan iki zanlı ile taksi sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar F.Ç. ve C.Y, tutuksuz yargılanan sanık taksi sürücüsü H.Ü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık F.Ç. olay günü Kızılarık Caddesi'nde, kendisinin ve diğer sanık C.Y'nin idaresindeki iki araçla önlü arkalı şekilde orta şeritte seyrettikleri sırada, yol ortasında duran maktulü gördüğünü söyledi.

Maktule çarpmamak için sola kırdığını, bu nedenle arkasından gelen C.Y'nin idaresindeki otomobilin aracına çarptığını ifade eden F.Ç. aracın kaputuna iki elini koyan maktulün alkollü bir şekilde küfrettiğini savundu.

Maktulün aracın sağında oturan eşinin kapısını açar gibi yaptığı sırada, arkadan C.Y'nin gelerek maktule yumruk attığını belirten F.Ç. şöyle konuştu:

"Sonra ben de araçtan indim. Maktul yüzü yumruğun etkisiyle yerde yatıyordu. Maktulün yüzünü bana doğru çevirdim. Maktul hale küfrediyordu. Küfür ettiği için ben de maktulün yüzüne bir tane yumruk attım. Maktule sinirlendim ve 'Kendini mi öldürteceksin, işine gücüne bak.' dedim. Sonra C.Y. ile birlikte yolun biraz daha kaldırım tarafına doğru maktulü taşıdık. Ancak maktul küfretmeye devam ettiği için daha fazla kendisini taşımadık ve bıraktık. Ertesi gün olayı internette gördüm ve polise teslim oldum."

"Herhalde kendisi kalkar yürür gider' diye düşündüm"

Diğer sanık C.Y. ise maktulün öndeki araçta sağ tarafta oturan hamile Berivan A.'ya zarar vereceğinden korktuğu için maktule yumruk attığını iddia etti.

Maktulün yere düştüğünde küfretmeye devam ettiğini öne süren C.Y. şöyle devam etti:

"Susması için maktulün omuz kısmına bir tane tekme attım. O sırada o sinirle F.Ç de arabadan indi ve o da bir tane yumruk salladı. Tam göremedim ama sanırım yüzüne vurdu. Sonra yerdeyken maktul bize hala küfretmeye devam ediyordu. Maktulü biraz yolun kenarına doğru çektik, hala küfretmeye devam ettiği için diğer sanık F.Ç. maktule bir tane tekme attı. Kafasına attığını hatırlıyorum. F.Ç. 'Başımıza bela olacak arabalara binip gidelim.' dedi. Arabaya yöneldiğimiz de maktul hala küfretmeye devam ediyordu. Ben de 'Herhalde kendisi kalkar yürür gider' diye düşündüm. Bu sebeple araçlara bindik ve olay yerinden ayrıldık."

Motosiklet sürücüsü taksiciyi uyarmaya çalışmış

Tutuksuz sanık taksi sürücüsü H.Ü. ise yolda giderken bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ettiğini belirterek, önce bir sokak hayvanına çarptığını düşündüğünü söyledi.

Aracı durdurduğunda maktule çarptığını anladığını belirten H.Ü. "Korkumdan maktule bakamadım. Olayın şoku ile çevremdekilere polisi ve ambulansı aramalarını söyledim. O esnada yoldan geçen bir hemşire gelip maktulün durumuna baktı. Maktulün üzerinden geçmeden hemen önce karşı şeritten ters yönde seyir halinde giden bir motosikletli kornaya basarak beni uyarmaya çalışmış ancak ben aracın camları kapalı olduğu için korna sesini duyamadım." dedi.

H.Ü. olayın olduğu yere bir ağacın gölgesinin düştüğünü belirterek, bu nedenle kıyafetleri siyah olan maktulü göremediğini savundu.

Hayatını kaybeden Çağrı Aktaş'ın annesi Esme Aktaş, şikayetçi olduğunu belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini söyledi.

Müşteki avukatı Burak Kızık da sanıkların ifadelerini kabul etmediklerini vurgulayarak, kamera kayıtlarından da anlaşılacağı üzere sanıklardan F.Ç. ve C.Y.'nin anlatımlarının doğruyu yansıtmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar F.Ç. ve C.Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Kızılırmak Caddesi'nde 28 Eylül 2022 gece saatlerinde H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı ticari taksi, yerde yatan Çağrı Aktaş'ın (30) üzerinden geçerek ölümüne neden olmuştu. Aktaş'ın F.Ç. ve C.Y. tarafından darbedilerek yol ortasında bırakıldığı belirlenmiş, olay yerinden kaçan zanlılar yakalanmıştı.

Tutuklu sanıklar F.Ç. ve C.Y. hakkında, "haksız tahrik altında olası kastla öldürme", taksi sürücüsü H.Ü. hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.