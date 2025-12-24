Yaşam için son çığlığı 4'üncü gün duyuldu: Dağın zirvesinde mahsur kalan genç için ekipler seferber oldu

Antalya'da dağlık alanda bir kişinin yardım çağrısını duyan vatandaşların ihbarı ile harekete geçen JAK ve AFAD ekipleri, yaklaşık 4 gündür sarp arazide olduğu öğrenilen gence yaklaşık 10 saatlik tırmanışın ardından ulaşmayı başardı. Havanın yağışlı ve karanlık olması nedeniyle ekipler gencin bulunduğu noktada kamp kurdu. Kurtarma çalışması 5'inci günün sabahında tekrar başladı ve genç bulunduğu yerden alınarak aşağı indirildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde, cumartesi günü yaklaşık 800 metre rakımlı dağın 650'nci metresinde mahsur kalan S.K. (29), günlerce sesini duyurmaya çalıştı. Pazartesi gecesi ise dağlık alandan bir kişinin bağırdığını ve yardım istediğini duyan bölgedeki kum ocağındaki çalışanlar çevreyi kontrol etti. Sesin geldiği bölgeyi kontrol eden güvenlik görevlileri yardım çağrısının sarp kayalıkların olduğu dağlık alandan geldiği fark etti. Bölgede kendi imkanları ile arama yapan çalışanlar kimseye rastlayamadı. Ancak dün sabah saatlerinde tekrar bir kişinin yardım istediğini duyan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Drona el salladı

Aynı zamanda bölgede ikamet eden bir vatandaşın dağlık alanda bir kişiyi gördüğü ve el salladığı ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Komando Arama Kurtarma timi (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Verilen konuma gelen AFAD ekipleri ilk olarak termal ve kızılötesi kameralı dronlar ile bölgede arama yaptı. Yapılan aramada ilk olarak mahsur kalan gencin yeri tespit edildi. Kayaların arasında bir oyuğa sığındığı ve oldukça bitkin halde olduğu gözlenen genç, mahsur kaldığı yerden kurtarmak için gelen AFAD ekiplerinin gönderdiği drona el sallayarak mutluluğunu gösterdi.

10 saatlik tırmanış ile ulaştılar

Gencin yerini tespit eden AFAD ekipleri gencin bulunduğu noktanın sarp kayalık ve ulaşımın imkansız olması nedeniyle Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timinden yardım istedi. Dağlık alanın diğer yanından dün öğlen saatlerinde tırmanışa başlayan JAK ekipleri yaklaşık 10 saatlik uğraş sonunda 4 gündür bölgede mahsur kalan S.K.'nin (29) yanına gece saatlerinde ulaşmayı başardı. Sığındığı oyukta kendisini kurtarmak için gelen JAK ekibini karşısında gören genç büyük mutluluk yaşarken, yapılan ilk kontrolde herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.

Ateş yakarak geceyi birlikte geçirdiler

Yağışın devam etmesi ve saatin geç olması nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına gencin sağ salim kurtarılması için JAK ekibi geceyi bölgede geçirip hava aydınlanınca inişe geçme kararı aldı. Gencin bulunduğu noktaya kamp kuran JAK timi ıslanan ve üşüdüğü görülen gencin ısınması için ateş yakarak yiyecek ile su verdi.

Sabah erken saatlerde ise genci aşağı indirme çalışmaları tekrar başladı. S.K., gerekli emniyet tedbirleri alınarak, sıkıştığı bölgeden çıkarılıp JAK ekipleri tarafından dağcılık ekipmanları ile indirilerek kurtarılması sağlandı. - ANTALYA