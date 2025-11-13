Haberler

Antalya'da Dağda Fenalaşan Yürüyüşçü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde arkadaşlarıyla dağa yürüyüşe çıkan Zorbay Ş. G., fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. JAK ve AFAD ekipleri, baygın haldeki yürüyüşçüyü helikopterle hastaneye ulaştırmaya çalıştı.

Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte çıktığı dağın zirvesinde fenalaşan şahıs, JAK ve AFAD ekibi tarafından helikopterle bulunduğu yerden alınarak hastaneye getirildi. Ekiplerin zamanla yarıştığı operasyonda tüm çabalara rağmen adamın hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde 3 arkadaşı ile birlikte Çalbalı Dağı zirvesine yürüyüşe çıkan Zorbay Ş.G., yürüyüş sırasında rahatsızlandı. Baygınlık geçiren ve nabzı zayıflayan Zorbay Ş.G.'nin durumunun ciddileşmesi üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye araçla ulaşımın zor olması ve mahsur kaldıkları noktanın sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Helikopterle hastaneye getirildi

JAK ve AFAD ekipleri, ulaştıkları baygın haldeki Zorbay Ş.G.'yi kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Nabzı zayıflayan Zorbay Ş.G.'yi hayatta tutmak için büyük çaba harcayan ekipler, bilinci kapalı durumdaki şahsı jandarmaya ait helikopterdeki ekiplere teslim etti. Helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne getirilen Zorbay Ş.G., burada bekleyen ekipler tarafından hızla ambulansa alındı. Bu sırada ekipler Zorbay Ş.G.'ye kalp masajı yapmayı sürdürdü ancak Zorbay'ın hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dağdaki diğer 3 kişi ise ekipler tarafından sağ salim aşağı indirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
