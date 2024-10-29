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Antalya'da Dağcılık Yapan Alman Turist Hayatını Kaybetti

Antalya'da Dağcılık Yapan Alman Turist Hayatını Kaybetti
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Antalya'da dağcılık sporu yaparken 15 metre yükseklikten düşen 63 yaşındaki Alman turist Hünersen Köckrtiz olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde jandarma, deniz polisi ve sağlık ekipleri görevlendirildi. Köckrtiz'in cesedi otopsi için morga gönderildi.

Antalya'da dağcılık sporu için kayalık alanda tırmanış yapan 63 yaşındaki Alman turist, metrelerce yükseklikten düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay dün saat 15.15 sıralarında Büyük Çaltıcak Plajı ile Kargıcak mevkii arasında yer alan ve dağcılık yapılan bölgede meydana geldi. Bir kişinin yaklaşık 15 metre yükseklikteki dağlık alandan düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye deniz polisi botla, diğer ekiplerin sahil kısmına ulaşımını sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Hünersen Köckrtiz (63) olduğu belirlenen Alman vatandaşının hayatını kaybettiği belirlendi.

Köckrtiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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