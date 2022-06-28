Antalya'da çok miktarda gümrük kaçağı tıbbi ürün ve sigara ele geçirildi - Haberler

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Antalya'da çok miktarda gümrük kaçağı tıbbi ürün ve sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da çok miktarda gümrük kaçağı tıbbi ürün ve sigara ele geçirildi

Antalya'da polis ekiplerinin farklı ilçelerde bulunan adreslere düzenlediği operasyonlarda, çok miktarda gümrük kaçağı tıbbi ürün ve sigara ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerinin farklı ilçelerde bulunan adreslere düzenlediği operasyonlarda, çok miktarda gümrük kaçağı tıbbi ürün ve sigara ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılık faaliyetinde bulunan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler, tıbbi ürün, ilaç etken maddesi içeren ürünler ve gıda takviyeleri gibi ürünlerin üretimi, satışı ve kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Kepez ilçesinde bulunan 2 adrese ve Muratpaşa ilçesinde bulunan 1 adrese Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde; 3 bin 850 adet gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

Muratpaşa ilçesinde bulunan bir adreste ise sigara üretimi için makine kurulduğu ve makaronlara tütün basımı yapılarak sigara üretimi yapıldığı bilgisi edinildi. Harekete geçen ekiplerce adreste yapılan aramada; 45 bin 800 adet gümrük kaçağı boş makaron, 27 bin 260 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 66 paket sigara sarma kağıdı, 37 paket nargile tütünü, 105 paket TAPDK bandrolü, 2 adet sigara basma makinesi ele geçirildi.

Kemer ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde de gümrük kaçağı sigara satıldığı bilgisi edinilmesi üzerine iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; bin 378 paket gümrük kaçağı sigara, 19 bin 599 adet sigara sarma kağıdı, 526 adet elektronik sigara likiti, 452 adet cinsel içerikli hap, 148 adet elektronik sigara, 21 adet puro ele geçirildi.

Konularla ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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