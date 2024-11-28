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Antalya'da Çocukların Yaralandığı Silahlı Saldırıda 2 Tutuklama

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Antalya'da bir çocuk parkında meydana gelen silahlı saldırıda 2 çocuk yaralanırken, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Antalya'da parkta oynayan 2 çocuğun yaralandığı silahlı saldırıda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1068 ve 1070 Sokak kesişiminde bulunan çocuk parkında önceki gün meydana geldi. Yeğenlerini oyun oynamaları için parka getiren Yiğit A. (18), bankta oturduğu esnada kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan eşinin ailesince pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Bu sırada parkta oynayan ve saçmaların hedefi olan Ecrin A. (6) ve Berat A. (12) çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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