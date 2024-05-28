Antalya'da Çocukların Üzerine Benzin Dökme Olayı

Antalya'da bir kişinin bina içerisinde oyun oynayan çocukların üzerine benzin dökmesi olayının ardından çocukların annesi o anları anlattı.

Antalya'da dün akşam saatlerinde yaşanan olayda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Nazmiye Ş. (50) apartmanda oynayan çocukların üzerine benzin dökerek yakmak istedi. Apartman sakinlerin son anda müdahalesi ile elindeki çakmak alınan Nazmiye Ş., apartmanın merdiven penceresine çıkarak elinde falçata ile intihar girişiminde bulunmuştu. Polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çabasının ardından ikna edilerek camdan indirilen Nazmiye Ş., polis merkezindeki ifadesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşır Aksu Ek Hizmet Binası'nda bulunan Psikiyatri Servisi'nde tedavi altına alındı.

Çocukların annesi yaşananları anlattı

Yaşanan olayın ardından apartman sakinleri ve üzerine benzin dökülerek yanma tehlikesi geçiren çocukların aileleri o anları anlattı. Nazmiye Ş.'nin üzerine benzin dökerek yakma girişiminde bulunduğu çocuklardan birisi olan minik Gülistan'ın annesi Aynur Çapar, şahsın apartmana yaklaşık 2 ay önce taşındığını ve daha öncede farklı bir olay nedeniyle sorun yaşandığını belirtti. Nazmiye Ş.'nin sürekli kapısını çalarak evinden sesler geldiğini ve dolapta çocuk sakladığını belirterek evine girmek istediğini söyleyen Aynur Çapar, "En son olaydan bir gün önce, polisle birlikte evime geldi. Evime baktılar, söylediği gibi bir şey olmadığını gördüler. Ama psikolojik sorunları vardı sanırım" dedi.

"Çocuklar korku içerisinde"

Nazmiye Ş.'nin dün akşam çocukların üzerine benzin dökmesi ve elinde çakmakla on anda müdahale edilmesi sonrasında yaşananları anlatan anne Aynur Çapar, "Dün akşam da 6 civarı çocuklar ikinci katta merdiven boşluğunda oyun oynayıp, boyama yapıyorlardı. Aşağıda kendi motorları vardı. Sanırım ondan aldığı benzini getirerek çocukların üzerine dökmüş. Benim çocuklarımın kapıya vurup yardım istemesi ile kapıyı açmamla içeriye benzin kokusu sardı. Elinde çekiç ve çakmak vardı. Elini tuttuk bir şey yapmasın diye. Kadını durdurmakta çok zorlandık. Seslere komşularda geldi. Yengem elindeki çakmağı zorla elini ısırarak alabildi. Israrla evin dolabında kız kardeşini sakladığımızı onu alacağı söylüyordu. Çocuğun gözleri mosmordu, vücudu benzinden kızarmıştı. Akşam 3 saat hastanede tedavi gördü. Çocuklar korku içerisinde, gece uykularından bağırarak uyandılar" ifadelerini kullandı.

"Biz olmasak çocukları yakacaktı"

Olay sırasında Nazmiye Ş.'nin elindeki çakmağı alarak büyük bir felaketin yaşanmasını önleyen Hatice Çapar ise, "Binadan bir ses geldi. Yukarı çıktığımızda kadın çocukların üzerine benzin dökmüş, elinde de çakmak vardı. Ne yaptıysak elindeki çakmağı bırakmadı. Zorla elini ısırarak çakmağı elinden alabildim. Zapt ettik, polis geldi, teslim ettik. Ama polisin elinden kurtuldu, cama çıktı. Kendimi aşağı atacağım diye, bir türlü ikna olmadı. Sonra ikna ettiler. Allah'tan biz vardık, olmasaydık belki de o çocuklar yanacaktı. Böyle insanları apartmanımızda istemiyoruz. Devlet onları kapatsın bir yere, bizim canımız yandı. Başkalarınınki yanmasın" şeklinde konuştu.

"Çakmağı çaksaydı büyük bir facia yaşanacaktı"

Aynı apartmanda ikamet eden ve üzerine benzin dökülen bir başka çocuğun babası Özer Denizciler de, eşinin kendisini arayarak üst komşunun çocukların üzerine benzin döktüğünü ve yakacağını söylemesi üzerine iş yerinden eve geldiğini belirterek, "Eşim telefonla arayarak yaşananları anlattı. Hemen eve geldim ve geldiğimde binanın önünde mahalleli toplanmıştı. Yukarı çıktığımda ise kadın apartman merdiveninde sakin bir şekilde oturuyordu. Polise teslim ettik ama elinden kurtularak elinde falçata ile cama çıkıp kendini aşağı atacağını söyledi. O çakmağı çaksaydı 9-10 tane çocuk vardı. Çok büyük bir facia olacaktı. İyi ki de o çakmağı çakmadı" dedi.

Olayın şokunu henüz atlatamayan ve gözünde morluklar bulunan minik Gülistan ise olay anında çok korktuğunu belirtti. - ANTALYA