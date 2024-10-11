Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Çocukların Gözü Önünde Uygunsuz Hareketler

Antalya'da Çocukların Gözü Önünde Uygunsuz Hareketler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir madde bağımlısı, çocukların bulunduğu bir bahçede uygunsuz davranışlarda bulundu. Emniyet güçleri şahsı yakalayarak 'alenen hayasızca hareketler' suçundan işlem başlattı.

Antalya'da çocuklar bahçedeyken okul duvarına yaslanan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir şahıs, cep telefonuyla kayıt alındığını fark edince çocukların gözü önünde uygunsuz hareketlerde bulundu. Haberin ardından harekete geçen emniyet güçleri, şahsı yakalayarak 'alenen hayasızca hareketler' suçundan adli işlem başlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu etrafında yaşandı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi, okulun bahçe duvarına yaslanıp bir şeyler yemeye başladı. Yanında bir poşet içerisinde uçucu bir madde olduğu görülen şahıstan rahatsız olan bir esnaf, cep telefonuyla kayda başladı. Esnafın görüntü almasına öfkelenen şahıs, çocukların gözü önünde hayasızca hareketlerde bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar adamı bölgeden uzaklaştırdı.

Olayın ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı kısa sürede yakaladı. Adının R. I. olduğu öğrenilen şahsa "Alenen Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa antalya Hukuk Bahçe

Bahçeli'nin en yakın kurmayından 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Bahçeli'ye en yakın isimden dikkat çeken ifadeler

 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı

 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi

Domuz eti skandalına aldırmayıp destek olan birileri var
A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti

Milliler Karadağ'dan istediğini aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beylerbeyi Sarayı'nı kim yaptırdı? 1863-1865 yılları arasında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır? (11 Ekim Milyoner) İzlanda Galler kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İzlanda Galler özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? "Kutsal Roma Cermen İmparatoru", "Avusturya Arşidükü", "İspanya Kralı" ve "Hollanda Lordu" Ünvanlarına sahip, Kanuni Sultan Süleymanın en güçlü rakibi "Herkes, ortam ve koşulların işine uygun olmasını bekler veya ister" anlamına gelen atasözü hangisidir? Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul / Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer / Ömrüm oldukça gönül tahtina keyfince kurul / Sade bir ... Türkiye Karadağ maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye Karadağ geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İzlanda - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Türkiye Karadağ golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gökben Duman kimdir? Youtuber Gökben Duman olayı nedir? Gökben Duman neden tutuklandı, Gökben Duman ne yaptı, müstehcen VİDEOSU yayınlandı mı? 1936 Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat altınını kazandıran Yaşar adlı güreşçinin "çaresiz, düşkün, zavallı" anlamına gelen soyadı "...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.