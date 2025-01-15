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Antalya'da Çocuk Scooterına Çarpan Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Antalya'da Çocuk Scooterına Çarpan Motosiklet Sürücüsüne Ceza
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Manavgat'ta motosikletin 5 yaşındaki çocuğun kullandığı 3 tekerlekli scootera çarpması sonucu çocuk hafif yaralandı. Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve sigortasız kullanımdan ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin 3 tekerlekli çocuk scooterıne çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erhan E.'nin kullandığı 07 BJM 189 motosiklet, yaya geçidinde 5 yaşındaki Yusuf Z.'nin sürdüğü 3 tekerli çocuk scooterıne çarptı. Kazada hafif yaralanan Yusuf Z., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan sürücüye ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan toplam 19 bin 654 TL ceza uygulandı, motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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