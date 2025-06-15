Antalya'da Çocuğun Başına Scooter Düştü

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Antalya'da 15 yaşındaki Emirhan, denizden dönerken varyanttan yukarıya atılan bir scooter'ın başına düşmesi sonucu yaralandı. Olay sonrası genç hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da denizden dönüş yoluna geçen çocuğun başına scooter düştü

Varyanttan aşağıya atılan scooter 15 yaşındaki çocuğun başına düştü

ANTALYA - Antalya'da arkadaşı ile birlikte denize gelen 15 yaşındaki çocuğun başına varyant üst kısmından kimliği belirsiz kişiler tarafından aşağıya atılan kiralık scooter düştü. Başından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Konyaaltı Varyantında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Arkadaşı ile birlikte denize girmek için Konyaaltı'na gelen isminin Emirhan olduğu öğrenilen 15 yaşındaki çocuk evlerine dönmek için varyantın yan kısmında bulunan eski merdivenler bölümünden yukarı çıkmaya başladı. Dik merdivenlerden yukarı çıkmaya başlayan iki arkadaş yolun yarısında durarak sahili izlemeye başladı. Bu sırada 15 yaşındaki çocuğun kafasına varyant üst kısımdan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan özel bir firmaya ait kiralık scooter düştü. Acı içinde yere yığılan gencin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti.

Başına scooter düştü

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden sedyeyle ambulansla taşınan genç ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yaşananlara şahit olan Veli Tokalar isimli genç, "İki arkadaş burada oturuyordu. Yaklaşık 10-15 metre yukardan bir scooter Emirhan isimli çocuğun başına düştü. Başında 3-4 santimetre yarılma vardı, kendisine ilk müdahaleyi vatandaşlarla birlikte yaptık. Sağlık ekiplerine haber verdik, ambulans gelene kadar şuurunu açık tutmaya çalıştık. Sağlık ekipleri kendisini hastaneye götürdüler. Daha öncede benzer olaylar yaşandı, buraya bir önlem alınabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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