Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Yunan askerlerinin skandal Türkiye sloganına MSB kayıtsız kalamadı
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti

Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?

Antalya'da Çobana Silahlı Saldırı: Keçisi Telef Oldu

Antalya'da Çobana Silahlı Saldırı: Keçisi Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde keçilerini otlatan bir çobana kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çobanın yara almadan kurtulduğu olayda, bir keçisi telef oldu, bir diğeri yaralandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde keçilerini otlatan çobana kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda çoban yara almadan kurtulurken, mermilerin isabet ettiği bir keçisi telef oldu, bir keçisi ise yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Aksu ilçesi Karaçalı Mahallesi Mandırlar-Karaçalı yolu üzerindeki otlak alanda meydana geldi. Araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, çobanlık yapan Mehmet Uslu'nun üzerine doğru 5-6 el ateş edip kaçtı. Çoban olayda yara almazken, mermilerin isabet ettiği 1 keçisi telef oldu, 1 keçisi de yaralandı. Olayın ardından Mehmet Uslu, durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Bölgede delil çalışması yapan ekipler, kaçan saldırganın yakalanması için de çalışma başlattı.

"Aracın camını açarak üzerime ateş etti"

Keçilerini otlatan Mehmet Uslu, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Bir beyaz araba geldi, içinden biri bana seslendi. O anda derenin başında oturuyordum. Ayağa kalktığımda araçtaki kişi camı açarak üzerime ateş etmeye başladı. Kendimi hızla tepenin arkasına attım. 6-7 el ateş etti. Bir keçim yaralandı, bir keçim ise telef oldu. Aracın sürücüsü Karaçalı tarafına doğru kaçtı. Kimin yaptığını bilmiyorum ama üzerime ateş açıldı. Neyse ki bana bir şey olmadı." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title