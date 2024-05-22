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Antalya'da Çirkinler Çetesine Operasyon: 6 Tutuklama

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Birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, 'Çirkinler' olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 6 üyesi, Antalya'da bir vatandaşa yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 4 silah, şarjör ve fişek ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.

Birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, "Çirkinler" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 6 üyesi, Antalya'da bir vatandaşa yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, il dışında birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, "Çirkinler" olarak bilinen, çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 6 üyesi, Antalya'da yaşayan vatandaşa silahlı eylem planladığı sırada gözaltına alındı. Yapılan operasyon da; 4 silah ile bu silahlara ait şarjör ve fişek ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Antalya Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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