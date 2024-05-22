Antalya'da Çirkinler Çetesine Operasyon: 6 Tutuklama

Birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, "Çirkinler" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 6 üyesi, Antalya'da bir vatandaşa yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, il dışında birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, "Çirkinler" olarak bilinen, çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 6 üyesi, Antalya'da yaşayan vatandaşa silahlı eylem planladığı sırada gözaltına alındı. Yapılan operasyon da; 4 silah ile bu silahlara ait şarjör ve fişek ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - ANTALYA