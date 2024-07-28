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Antalya'da çıkan yangında 7 ev tahliye edildi

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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 7 ev tahliye edildi. Evi tahliye edilen bir vatandaş, beslediği yavru kedileri kurtarmak için çaba sarf etti.

Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde devam eden yangında 7 ev tahliye edildi. Evi tahliye edilen bir vatandaş, beslediği yavru kedileri kurtarmak için uzun süre uğraştı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi Yumaklar mevkiinde başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ile havadan ve karadan müdahale devam ederken, yerleşim alanlarına yakın olan alevler sebebiyle 7 ev boşaltıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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