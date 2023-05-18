Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Antalya'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Aksu ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi Kral Yolu üzerindeki ormanlık alanda sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol kenarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında bazı çam ağaçları küle dönerken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Kumköy 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title