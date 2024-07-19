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Antalya'da Change Yöntemiyle Araçlara El Konuldu

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Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda, change yöntemiyle araç iskeleti ile motor üzerine şasi ekleyerek haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik 11 adet araca el konuldu.

Antalya'da 'change' araçların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda 11 adet araca el konulurken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince change araçların tespitine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Antalya'da change yöntemiyle, araç iskeleti ile motor üzerine şasi ekleyerek piyasaya süren ve haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 11 adet araca el konuldu.

Yapılan kriminal incelemesinde araçların 'change' yöntemiyle değiştirildiği tespit edilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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