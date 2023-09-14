Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı, uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'da jandarma ekiplerince yakalanan cezaevi firarisinin evinde 366 adet uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 400 içimlik A4 sentetik cannabinoid, 80 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından cezaevi firarisi ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şüpheli bir şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceğinin tespit edildi.

Şüpheli şahıs yakalanarak, ikametinde yapılan aramada; 366 adet uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 400 içimlik A4 Sentetik cannabinoid (Bonzai), 80 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınarak adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA