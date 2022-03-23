Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs yakalandı - Haberler

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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik 41 ekip ve 106 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aralarında kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, yağma, fuhuşa aracılık, cinsel saldırı, dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak, bul/kul, silahla tehdit, hakaret suçlarından arananların bulunduğu 62 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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