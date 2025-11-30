Haberler

Antalya'da Çekiciye Yüklenirken Araç Rampadan Düştü
Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, geri viteste unutulan bir otomobil, çekici rampasından düşerek yaralanmalara neden oldu. Olayda çekici ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da çekiciye yüklenirken geri viteste unutulan araç, sürücünün gaza basmasıyla rampadan devrildi. Araç ve çekici sürücüsünün yaralandığı olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 07 BCP 624 plakalı otomobil, sokak üzerinde bulunan köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su arığına düştü. Kazayı yara almadan atlatan kadın sürücüsü otomobilini bulunduğu yerden çıkarmak için bir çekici çağırdı. Verilen adrese gelen 07 FYE 21 plakalı çekici yol kenarında bulunan aracı yüklemek için gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra araç sürücüsü kadın direksiyona geçti.

Geri viteste unutulan araç bahçeye uçtu

Çelik halat yardımıyla otomobil çekiciye yüklenmeye başladığı sırada çalışır vaziyetteki otomobili geri viteste unutan kadın, birden gaza bastı. Hızla çekicinin rampasına çıkan otomobil açık konumdaki rampadan yan tarafta bulunan bahçeye uçtu. Olay sırasında çekici sürücüsü ile araç içerisinde bulunan kadın sürücü yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
