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Antalya'da çamaşır ve ayakkabı hırsızı kadınlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da çamaşır ve ayakkabı hırsızı kadınlar kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın içinden ayakkabı, balkonundan çamaşır hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın içinden ayakkabı, balkonundan çamaşır hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat Şelale Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, zemin kat balkonda serili olan çamaşırları kadın sopa yardımıyla çaldı. Uzun süre sopayla çamaşırları almak için mücadele veren kadın, bir süre daha bölgede gizlendikten sonra bina önünden ayrıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çamaşırları çalınan ev sahibinin güvenlik kamerasını 1 saat önce taktırdığı öğrenildi.

"Ayakkabıları seçti"

Diğer hırsızlık olayı ise Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydan geldi. Apartmana giren bir kadın kat kat dolaşıp dolaplardaki ayakkabıların iyisini tek tek seçip, 5 çift ayakkabıyla binadan ayrıldı. Daha çok spor ayakkabı tercih ettiği görülen kadının hırsızlık anları da kameralara yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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