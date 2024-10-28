Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Cam Yüklü Kamyonet Yangını, Mahallede Panik Yarattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde bir kamyonet alev aldı. Yangın, çevredeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü; ancak maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında lastiklerin patlaması mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Antalya'da cam yüklü kamyonet alev alev yandı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Alev alan kamyonetten sızan mazot işyerlerine ulaşmadan söndürüldü

Lastikleri patlayan kamyonet mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle patlayan ve alev alan kamyonet vatandaşlara büyük panik yaşattı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yakın işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 07.40 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi ile Yener Ulusay Caddesi kesişiminde ki kavşak sisteminde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ABG 443 plakalı FORD marka kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Hızla büyüyen alevlerden araç sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtulurken, vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yerini araç trafiğine kapattı.

Bomba gibi patladı

Bu sırada peş peşe meydana gelen patlama sesleri çevrede bulunan vatandaşlara büyük panik yaşattı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Aracın alevler içinde yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, ekiplerin yarım saatlik çabası sonucu söndürüldü. Alevler nedeniyle olay yerinde bulunan bir binanın dış cephesi zarar görürken, bazı işyerlerinde de maddi hasar meydana geldi.

Bina ve işyerlerinde maddi zarar oluştu

Olayın yaşandığı noktada işletmesi bulunan ve yangın nedeniyle maddi hasar gören işletme sahibi Halil Güvenbaş, "Sabah 07.40'ta her halde cam kamyonuydu araç, birden alev topuna dönüştü. 2-3 defa lastikler büyük bir gürültüyle patladı. Biz farklı bir şey zannettik, kamyonun alev topuna dönüşmesi ile alevler dükkanıma sıçradı. Dükkanda maddi zarar var. Yaklaşık 100 bin TL zarar var" dedi. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından kamyonet çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Antalya'da Cam Yüklü Kamyonet Yangını, Mahallede Panik Yarattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa

Yerel Haberler Muratpaşa Güvenlik Ekonomi Antalya 3-sayfa trafik Çevre Yaşam Kaza

26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi

 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte telaffuz edilen rakam

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu
Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi

Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı! MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar? Masterchef 28 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim? 29 Ekim 2024 etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlik, konser takvimi! Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeler! Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı? 28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor? Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 28 Ekim Kızıl Goncalar 24. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.