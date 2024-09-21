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Antalya'da Çalışan Tartışması Kanlı Bitti: İki Yaralı

Antalya'da Çalışan Tartışması Kanlı Bitti: İki Yaralı
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Antalya'da işten çıkarılacağını öğrenen bir çalışan, mesai arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, bıçakla iki kişiyi yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da bir çalışan, işten çıkarılacağının bildirilmesi üzerine mesai arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce şahıs, bıçakla iki kişiyi kolundan yaraladı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Meltem Mahallesi'nde bulunan Beach Park'taki bir işletmede, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. H.S. adlı çalışan, iddiaya göre kendisine işten çıkarılacağının bildirilmesi üzerine mesai arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesiyle birlikte H.S., işletmeden aldığı bıçak ile Bünyamin A. adlı mesai arkadaşını ve ismi öğrenilemeyen bir çalışanı kolundan yaraladı. Arbede sonrası H.S.'nin yüzünde kanlar ve darp izleri görüldü.

Olayı görenlerin 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralı Bünyamin A. ve diğer yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.S. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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