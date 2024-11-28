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Antalya'da Çalıntı Lüks Araçlar Tespit Edildi

Antalya'da Çalıntı Lüks Araçlar Tespit Edildi
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, şasi ve kimlik numaraları değiştirilen 9 lüks aracı tespit etti. Çalıntı ve gümrük kaçağı araçlarla ilgili yürütülen çalışmalarda haksız kazanç elde edilmesinin önlenmesine yönelik faaliyetler sürüyor.

Antalya'da şasi ve kimlik numaraları değiştirilen 9 lüks araç tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalıntı ve gümrük kaçağı araçların şasi ve kimlik numarasının değiştirip parçalanarak yedek parça olarak kullanılması, haksız kazanç elde edilmesi ve çalıntı araçların kimliğinin değiştirilmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, el koyulan lüks 9 araçta 'change' yapılarak şasi ve kimliklerinin değiştirildiğini tespit etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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