Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Çalınan Bakır Kabloları Taşıyan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'da çalınan ve piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan bakır kabloları taşıyan şahıslar, Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından durduruldu. 250 kilogram ağırlığındaki kablolar ele geçirildi.

Antalya'da piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL'yi bulan bakır kablo çalan şahıs Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha araştırmasında Sinanpaşa ilçesinde ikamet eden S.B ve M.K. isimli şahısların Antalya'dan çaldıkları hırsızlık malzemelerini Afyonkarahisar'a getirerek satacaklarına dair bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri şahısların kullandığı aracı Dinar ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 250 kilogram ağırlığında parçalanmış bakır kablolar ele geçirdi. Olayın ardından M.K., isimli şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya Antalya Hırsızlık Adliye Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu? MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2 Fragmanı İzle! Ölüm Dünya 2 ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu! İSKİ BARAJLARDA SON DURUM | 5 Aralık Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title