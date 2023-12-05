Antalya'da Çalınan Bakır Kabloları Taşıyan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Antalya'da çalınan ve piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan bakır kabloları taşıyan şahıslar, Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından durduruldu. 250 kilogram ağırlığındaki kablolar ele geçirildi.

Antalya'da piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL'yi bulan bakır kablo çalan şahıs Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha araştırmasında Sinanpaşa ilçesinde ikamet eden S.B ve M.K. isimli şahısların Antalya'dan çaldıkları hırsızlık malzemelerini Afyonkarahisar'a getirerek satacaklarına dair bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri şahısların kullandığı aracı Dinar ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 250 kilogram ağırlığında parçalanmış bakır kablolar ele geçirdi. Olayın ardından M.K., isimli şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR