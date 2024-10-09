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Antalya'da Çakar Lamba Kontrolü: 10 Araç Trafikten Men Edildi

Antalya'da Çakar Lamba Kontrolü: 10 Araç Trafikten Men Edildi
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Antalya'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 904 araç kontrol edilip, usulsüz çakar lamba kullanan 10 sürücüye toplam 64 bin 390 TL para cezası kesilerek araçları trafikten men edildi.

Antalya'da yapılan denetimlerde 904 araç kontrol edildi. Çakar lamba kullanan 10 araç trafikten men edilirken toplam 64 bin 390 TL para cezası kesildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından planlanan özel denetim kapsamında, ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuata aykırı olarak araçlarına takan sürücülerin tespitine yönelik denetimler yapıldı. Antalya il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 904 araç kontrol edildi. Usulsüz çakar lamba kullandığı belirlenen 10 sürücüye toplam 64 bin 390 TL trafik idari para cezası uygulanarak bu araçlar trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

antalya trafik

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