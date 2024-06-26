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Antalya'da Boşanma Davası Açan Eşi Uykusunda Bıçaklayarak Öldüren Adam Hakkında İddianame Hazırlandı

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Antalya'da kendisine boşanma davası açan ve uzaklaştırma kararı aldıran eşi Antika Ayer'le, olaydan bir hafta önce barışıp uykusunda bıçaklayarak öldüren, sonrasında intihara teşebbüs eden Vezir Ayer hakkında iddianame hazırlandı. Vezir Ayer hakkında savcı, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Antalya'da kendisine boşanma davası açan ve uzaklaştırma kararı aldıran eşi Antika Ayer'le, olaydan bir hafta önce barışıp uykusunda bıçaklayarak öldüren, sonrasında intihara teşebbüs eden Vezir Ayer hakkında iddianame hazırlandı. Vezir Ayer hakkında savcı, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Olay, 12 Mart'ta saat 03.00 sularında Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Olaydan bir süre önce maddi sıkıntılar nedeniyle eşiyle tartışan Antika Ayer (52), Vezir Ayer (51) hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak boşanma davası açtı. Olaydan 1 hafta önce Antika Ayer, yakınlarının araya girmesiyle eşi Vezir Ayer ile barıştı. Olay gecesi saat 03.00 sıralarında Vezir Ayer, yanında uyuyan eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldürdü. Vezir Ayer, ardından banyoda kendini asmaya çalıştı. Sesleri duyan ve annelerini kanlar içinde gören çiftin çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri, eve girip banyonun kapısını açarak, kendini asan Vezir Ayer'in boynundan ipi çıkarıp indirdi. Antika Ayer'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Vezir Ayer ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Vezir Ayer hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. 30 yılı aşkın süredir evli olan çiftin 7 müşterek çocuğu olduğunun belirtildiği iddianamede, Antika Ayer'in gece uyuduğu esnada eşi Vezir Ayer tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Vezir Ayer ifadesinde kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden tartıştıkları eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü ileri sürdü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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